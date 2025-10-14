В иерусалимском квартале Исауия задержан подросток с флагом "Исламского государства"

В иерусалимском квартале Исауия полицейские и пограничники были атакованы местными жителями. Нарушители правопорядка бросали камни в полицейских, поджигали мусорные баки.

В ходе столкновений пограничники обезвредили одного из правоонарушителей, применив огнестрельное оружие. Мужчина был доставлен в больницу с ранением средней тяжести.

Кроме того, полицейскими был задержан 15-летний житель города, у которого был обнаружен флаг "Исламского государства" и несколько бутылок с зажигательной смесью.