В иерусалимском квартале Исауия задержан подросток с флагом "Исламского государства"
время публикации: 14 октября 2025 г., 00:04 | последнее обновление: 14 октября 2025 г., 00:07
В иерусалимском квартале Исауия полицейские и пограничники были атакованы местными жителями. Нарушители правопорядка бросали камни в полицейских, поджигали мусорные баки.
В ходе столкновений пограничники обезвредили одного из правоонарушителей, применив огнестрельное оружие. Мужчина был доставлен в больницу с ранением средней тяжести.
Кроме того, полицейскими был задержан 15-летний житель города, у которого был обнаружен флаг "Исламского государства" и несколько бутылок с зажигательной смесью.