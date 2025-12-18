"Клалит" снижает цену на Mounjaro

Больничная касса "Клалит", крупнейшая в Израиле, объявила, что клиенты кассы с дополнительной страховкой "Клалит Мушлам" со следующей недели смогут покупать препарат для похудания Mounjaro производства Eli Lilly с существенной скидкой.

Следует отметить, что три другие кассы уже снизили стоимость Mounjaro в рамках дополнительной страховки, и теперь во всех четырех кассах стоимость препарата для обладателей страхового полиса составляет от 442 шекелей для начальной дозы до 885 шекелей для продвинутых дозировок вместо 1580-1770 шекелей частным образом.

При этом клиенты "Клалит Мушлам", страдающие диабетом 2-го типа, будут платить за Mounjaro любой дозировки 360 шекелей в месяц – это самая низкая цена в Израиле среди всех больничных касс.

Ранее "Клалит" предлагала только конкурирующий препарат Wegovy от Novo Nordisk.

Клиентами "Клалит" являются около 50% населения Израиля (примерно пять миллионов жителей). За ней следуют "Маккаби" с 2,6 млн застрахованных (27%), "Меухедет" с 1,3 млн и "Леумит" – самая маленькая касса с 720000 застрахованных.

Больничные кассы устанавливают четкие критерии для продажи инъекций для похудения со скидкой: ИМТ выше 30 (ожирение) или ИМТ выше 27 (избыточный вес) при наличии дополнительного фактора риска – сопутствующего заболевания, связанного с ожирением. Wegovy продается со скидкой также подросткам 12-17 лет с ожирением при весе от 60 кг, ИМТ в 95-м процентиле и наличии сопутствующего заболевания, связанного с ожирением.

Пациенты, приобретающие препараты для похудения со скидкой, должны находиться под наблюдением и получать консультации диетолога. Во всех кассах подчеркивают, что препарат для похудания является вспомогательным средством в лечении ожирения наряду с другими медицинскими рекомендациями: регулярным взвешиванием в клинике, участием в сопровождающих программах, консультациями диетолога, посещением семинаров по лечению ожирения и т. д.

Инъекции Wegovy от Novo Nordisk и Mounjaro от Eli Lilly хорошо известны на рынке и доказали высокую эффективность в снижении веса, лечении диабета, а также в снижении факторов риска сердечно-сосудистых и почечных заболеваний.

Оба препарата относятся к новому классу лекарств, имитирующих действие гормонов кишечника и мозга, регулирующих аппетит и чувство насыщения. Оба препарата пока не включены в государственную корзину лекарств, хотя и рассматриваются в качестве кандидатов на включение.