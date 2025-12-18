Продюсер "Хороших парней" раскритиковал Эреза Тадмора и Ирит Каплан за отказ от премии минкульта

Израильский продюсер и бизнесмен Яки Рейснер выступил с жёсткой критикой решения режиссёра и сценариста Эреза Тадмора и актрисы Ирит Каплан, которые работали над спродюсированной им франшизой "Хорошие парни", снять свои кандидатуры с номинаций кинопремии министерства культуры. Ранее сегодня стало известно, что Тадмор и Каплан отказались участвовать в конкурсе, который был огранизован министром культуры Мики Зоаром в противовес премии Израильской академии кино и телевидения "Офир", которая наградила главной премией фильм "Море".

По словам Рейснера, этот шаг вызывает "серьезные вопросы" о границах между культурой и политикой и об ответственности деятелей культуры перед институтами и публикой, которая финансирует культурную сферу. Он подчеркнул, что критика правительства легитимна, однако, по его мнению, "смешивание культурной деятельности с политической борьбой" наносит ущерб самой сути культуры.

В эмоциональном заявлении Рейснер призвал коллег "определиться", остаются ли они в сфере культуры или делают политический выбор: "Если вы люди культуры, вы должны получать премии и отсюда, и оттуда; а если вы политики – это значит, что вы выбираете сторону", – заявил он. При этом Рейснер добавил, что лично он считает неприемлемым, когда премия "Офир" награждает фильмы, затрагивающие тему оккупации, и отметил, что как крупный налогоплательщик имеет право публично спорить с решениями культурных институций.

Отдельно продюсер обратил внимание на, как он выразился, разрыв между массовым успехом франшизы "Хорошие парни" и отсутствием у нее наград в прошлые годы. Рейснер утверждает, что обе картины были самыми просматриваемыми в Израиле в 2022 и 2024 годах, но, по его словам, не получили признания на "Офир". В этом контексте он также апеллировал к понятию "хакарат ха-тов" (признательность, благодарность), задавшись вопросом, где проходит граница между принципиальностью и неблагодарностью.

Ранее Ирит Каплан объяснила отказ от участия тем, что, по её мнению, премии должны "рождаться из настоящего праздника искусства", а не становиться реакцией на общественные напряжения и разногласия. Эрез Тадмор сообщил, что снимает кандидатуру в режиссёрской номинации; при этом он не может отозвать участие в сценарной номинации как соавтор и заявил, что в случае победы пожертвует свою часть денежной премии в пользу "Офир", у которой Мики Зоар обещал урезать госфинансирование.