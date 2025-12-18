Министр обороны утвердил административный арест подозреваемого в контрабанде оружия

Министр обороны Исраэль Кац в порядке исключения подписал ордер об административном аресте израильского гражданина, которого подозревают в контрабанде оружия и боеприпасов с использованием беспилотников.

Как сообщает новостная служба "Кан", подозреваемый – житель населенного пункта Бир аль-Дадж, – был задержан в ходе совместной операции армии и полиции.

По итогам допроса, ввиду отсутствия уголовной альтернативы, министр обороны подписал указ об административном задержании, чтобы предотвратить освобождение подозреваемого в серьезных нарушениях против безопасности государства.