Министр обороны утвердил административный арест подозреваемого в контрабанде оружия
время публикации: 18 декабря 2025 г., 19:35 | последнее обновление: 18 декабря 2025 г., 19:39
Министр обороны Исраэль Кац в порядке исключения подписал ордер об административном аресте израильского гражданина, которого подозревают в контрабанде оружия и боеприпасов с использованием беспилотников.
Как сообщает новостная служба "Кан", подозреваемый – житель населенного пункта Бир аль-Дадж, – был задержан в ходе совместной операции армии и полиции.
По итогам допроса, ввиду отсутствия уголовной альтернативы, министр обороны подписал указ об административном задержании, чтобы предотвратить освобождение подозреваемого в серьезных нарушениях против безопасности государства.
