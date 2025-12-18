x
18 декабря 2025
MSC опровергает сообщения о предложении по покупке ЦИМ

время публикации: 18 декабря 2025 г., 20:15 | последнее обновление: 18 декабря 2025 г., 20:15
MSC опровергает сообщения о предложении по покупке ЦИМ
Yaakov Naumi/Flash90

MSC, крупнейшая в мире компания морских контейнерных перевозок, отрицает, что когда-либо рассматривала возможность приобретения израильской компании ЦИМ.

Ранее сообщения о предполагаемом интересе MSC к покупке ЦИМ стали одним из факторов, обусловивших рост акций израильской компании на 24% за последние недели.

Тендер на приобретение ЦИМ, объявленный самой компанией, должен завершиться к началу февраля 2026 года; по оценкам специалистов, в нем участвуют четыре-пять компаний и частных инвестиционных фондов.

