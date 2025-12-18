x
18 декабря 2025
Экономика

Мири Регев инициировала проверку облегчения регуляции для иностранных авиакомпаний

время публикации: 18 декабря 2025 г., 21:27
Мири Регев инициировала проверку облегчения регуляции для иностранных авиакомпаний
Chaim Goldberg/Flash90

Министерство транспорта начало рассматривать возможность изменения регуляции для иностранных авиакомпаний, действующих в Израиле.

В частности, рассматривается возможность разрешить иностранным авиакомпаниям размещать самолеты в Израиле.

Министр транспорта Мири Регев поручила Управлению гражданской авиации изучить изменение действующих правил в рамках усилий по снижению цен в авиационной отрасли.

В Минтрансе отмечают, что недавно проведенный экономический анализ указывает на значительный положительный вклад в экономику в случае, если иностранным операторам будет разрешена постоянная операционная деятельность в Израиле. Вместе с тем процесс изучения будет включать и оценку влияния на израильские авиакомпании, чтобы убедиться, что этот шаг не нанесет ущерба стабильности отрасли.

Министр транспорта поручила представить результаты в течение тридцати дней.

