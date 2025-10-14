x
14 октября 2025
Израиль

Стрельба в Кафр-Кане, убит местный житель

Мада
Криминал в арабском секторе
Полиция
время публикации: 14 октября 2025 г., 05:43 | последнее обновление: 14 октября 2025 г., 07:04
Стрельба в Кафр-Кане, раненый в критическом состоянии
Пресс-служба полиции Израиля

В ночь на 14 октября в результате стрельбы в Кафр-Кане был тяжело ранен мужчина. Раненый в критическом состоянии был доставлен в больницу.

Полиция проводит расследование. Сообщений о задержании подозреваемых пока не поступало.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает, что раненому 22 года, его доставили в Итальянскую больницу в Нацерете.

Позже из больницы сообщили, что раненый умер.

Названо имя убитого: Али Уаиль Аюда, 22 года.

С начала 2025 года в арабском секторе Израиля были убиты 204 человека.

Израиль
