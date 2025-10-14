Стрельба в Кафр-Кане, убит местный житель
время публикации: 14 октября 2025 г., 05:43 | последнее обновление: 14 октября 2025 г., 07:04
В ночь на 14 октября в результате стрельбы в Кафр-Кане был тяжело ранен мужчина. Раненый в критическом состоянии был доставлен в больницу.
Полиция проводит расследование. Сообщений о задержании подозреваемых пока не поступало.
Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает, что раненому 22 года, его доставили в Итальянскую больницу в Нацерете.
Позже из больницы сообщили, что раненый умер.
Названо имя убитого: Али Уаиль Аюда, 22 года.
С начала 2025 года в арабском секторе Израиля были убиты 204 человека.
