Стрельба в Кафр-Кане, убит местный житель

В ночь на 14 октября в результате стрельбы в Кафр-Кане был тяжело ранен мужчина. Раненый в критическом состоянии был доставлен в больницу.

Полиция проводит расследование. Сообщений о задержании подозреваемых пока не поступало.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает, что раненому 22 года, его доставили в Итальянскую больницу в Нацерете.

Позже из больницы сообщили, что раненый умер.

Названо имя убитого: Али Уаиль Аюда, 22 года.

С начала 2025 года в арабском секторе Израиля были убиты 204 человека.