14-й телеканал: из-за отмены визита президента Кипра в Израиль Нетаниягу попросили явиться в суд

Сайт 14-го телеканала написал, что визит президента Кипра, запланированный на 15 октября, отменен. Судья Ривка Фридман-Фельдман предупредила адвокатов премьер-министра, что судебное заседание по его делам состоится так, как это было запланировано изначально.

В воскресенье адвокаты премьер-министра Биньямина Нетаниягу обратились в суд с просьбой перенести запланированное на 15 октября слушание по его делам. В ходатайстве указывалось, что просьба обусловлена визитом в Израиль прибудет президент Кипра. Также указывалось, что на этот день намечен еще один "чрезвычайно важный и срочный визит", подробности которого не разглашались. Позднее стало известно, что речь идет о визите в Израиль президента Индонезии.