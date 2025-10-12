x
12 октября 2025
12 октября 2025
12 октября 2025
последняя новость: 18:09
12 октября 2025
Израиль

Биньямин Нетаниягу попросил суд отложить, запланированные на среду слушания

время публикации: 12 октября 2025 г., 17:15 | последнее обновление: 12 октября 2025 г., 17:15
Биньямин Нетаниягу попросил суд отложить, запланированные на среду слушания
Itai Ron/POOL

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу обратился в суд с просьбой перенести запланированные на среду, 15 октября, слушания по его делам.

В ходатайстве указано, что просьба обусловлена "последними региональными и международными событиями исторического значения". В этот день с официальным визитом в Израиль прибудет президент Кипра, с которым у премьер-министра запланирована встреча в 11:00.

Кроме того, на 18:00 того же дня намечен еще один "чрезвычайно важный и срочный визит", подробности которого пока не разглашаются.

В документе подчеркивается, что попытки изменить график встреч Биньямина Нетаниягу не увенчались успехом, и он не сможет присутствовать на судебном заседании, не нарушив международных обязательств.

