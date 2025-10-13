x
13 октября 2025
|
последняя новость: 14:24
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
13 октября 2025
|
13 октября 2025
|
последняя новость: 14:24
13 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Израиль готовится к историческому визиту президента Индонезии

Израиль
Индонезия
время публикации: 13 октября 2025 г., 12:54 | последнее обновление: 13 октября 2025 г., 13:09
Израиль готовится к историческому визиту президента Индонезии
AP Photo/Stefan Jeremiah

Как ожидается, 14 или 15 октября в Израиль прибудет с визитом президент Индонезии Прабово Субианто. Это первый в истории визит в еврейское государство президента крупнейшей в мире мусульманской страны.

Страны поддерживали секретные отношения. Выступая месяц назад на сессии Генеральной ассамблеи ООН, индонезийский президент осудил действия Израиля в секторе Газы, однако призвал обеспечить и безопасность нашей страны, без чего подлинный мир будет невозможен.

Напомним: 12 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу обратился в суд с просьбой перенести запланированные на среду, 15 октября, слушания по его делам.

В ходатайстве указано, что просьба обусловлена "последними региональными и международными событиями исторического значения". В этот день с официальным визитом в Израиль прибудет президент Кипра, с которым у премьер-министра запланирована встреча в 11:00.

Кроме того, Нетаниягу сообщил, что на 18:00 намечен еще один "чрезвычайно важный и срочный визит", подробности которого тогда не разглашались.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 13 октября 2025

Биньямин Нетаниягу приглашен на "саммит мира" в Шарм аш-Шейхе
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 13 октября 2025

Президент США Дональд Трамп прибыл с визитом в Израиль
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 октября 2025

Биньямин Нетаниягу попросил суд отложить, запланированные на среду слушания