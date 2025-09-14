ЦАХАЛ разрушил здание Исламского университета на западе города Газа
время публикации: 14 сентября 2025 г., 14:34 | последнее обновление: 14 сентября 2025 г., 14:41
Источники в Газе сообщают, что ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по зданию Исламского университета на улице Мустафа Хафез, на западе города Газа. Здание полностью разрушено.
Удар был нанесен после предупреждения и эвакуации.
Хамасовский "Палестинский информационный центр" заявляет, что в здании хранились "тысячи археологических находок", которые не успели эвакуировать.
ЦАХАЛ подчеркивает, что ХАМАС использует высотные здания для наблюдения за действиями израильских военных – именно поэтому такие здания разрушаются в последние недели, перед началом наземной фазы операции "Колесницы Гидеона – 2".
