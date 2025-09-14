x
14 сентября 2025
|
последняя новость: 15:44
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
14 сентября 2025
|
14 сентября 2025
|
последняя новость: 15:44
14 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ разрушил здание Исламского университета на западе города Газа

Газа
Война "Железные мечи"
время публикации: 14 сентября 2025 г., 14:34 | последнее обновление: 14 сентября 2025 г., 14:41
ЦАХАЛ разрушил здание Исламского университета на западе города Газа
Пресс-служба ЦАХАЛа

Источники в Газе сообщают, что ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по зданию Исламского университета на улице Мустафа Хафез, на западе города Газа. Здание полностью разрушено.

Удар был нанесен после предупреждения и эвакуации.

Хамасовский "Палестинский информационный центр" заявляет, что в здании хранились "тысячи археологических находок", которые не успели эвакуировать.

ЦАХАЛ подчеркивает, что ХАМАС использует высотные здания для наблюдения за действиями израильских военных – именно поэтому такие здания разрушаются в последние недели, перед началом наземной фазы операции "Колесницы Гидеона – 2".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 14 сентября 2025

709-й день войны: удары в Газе, операции в Иудее и Самарии