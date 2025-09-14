x
Израиль

Хаим Кац назначен на должность министра строительства на постоянной основе

Ликуд
Яадут а-Тора
Коалиция
время публикации: 14 сентября 2025 г., 14:11 | последнее обновление: 14 сентября 2025 г., 14:11
Хаим Кац назначен на должность министра строительства на постоянной основе
Yonatan Sindel/Flash90

Правительство утвердило назначение министра Хаима Каца на должность министра строительства на постоянной основе.

Это назначение потребовалось после того, как истек трехмесячный срок пребывания Каца в должности исполняющего обязанности министра.

Кац стал исполняющим обязанности министра после того, как глава "Яадут а-Тора" Ицхак Гольдкнопф подал в отставку.

Как сообщает "Кан", Кац обязался освободить должность в том случае, если "Яадут а-Тора" вернется в правительство.

Хаим Кац совмещает работу в качестве министра туризма с работой исполняющего обязанности министра здравоохранения и министра соцобеспечения, а также отныне будет постоянным (до выборов или иного решения правительства) министром строительства.

Израиль
