Хаим Кац назначен на должность министра строительства на постоянной основе

Правительство утвердило назначение министра Хаима Каца на должность министра строительства на постоянной основе.

Это назначение потребовалось после того, как истек трехмесячный срок пребывания Каца в должности исполняющего обязанности министра.

Кац стал исполняющим обязанности министра после того, как глава "Яадут а-Тора" Ицхак Гольдкнопф подал в отставку.

Как сообщает "Кан", Кац обязался освободить должность в том случае, если "Яадут а-Тора" вернется в правительство.

Хаим Кац совмещает работу в качестве министра туризма с работой исполняющего обязанности министра здравоохранения и министра соцобеспечения, а также отныне будет постоянным (до выборов или иного решения правительства) министром строительства.