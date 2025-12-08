Политики от "Оцма Йегудит" явились в Кнессет с "золотой петлей" на лацканах

В понедельник, 8 декабря, министры и депутаты от партии "Оцма Йегудит" явились в Кнессет, в том числе на заседание комиссии по национальной безопасности, со значками, изображающими "золотую петлю".

Тем самым Итамар Бен-Гвир и его коллеги по партии продемонстрировали свое стремление провести закон о смертной казни для террористов.

Значки отдаленно по форме напоминали желтые знаки, которые многие политики и обычные граждане носили и носят, выражая солидарность с заложниками, которые были захвачены террористами 7 октября 2023 года. В настоящее время все живые заложники возвращены, из Газы не вернулись останки только одного заложника, но желтые знаки по-прежнему многие носят.

Законопроект о смертной казни для террористов, поданный депутатом от партии "Оцма Иегудит" Лимор Сон Ар-Мелех, был утвержден в первом чтении 10 ноября. В законопроекте говорится, что к высшей мере будут приговариваться террористы, признанные в предумышленном убийстве на националистической почве. Тогда после голосования министр национальной безопасности и лидер партии "Оцма Иегудит" Итамар Бен-Гвир угощал парламентариев, находящихся в зале пленарных заседаний, пахлавой.

В тот же день в первом чтении прошел аналогичный закон депутата Одеда Форера из партии "Наш дом Израиль".