Как безопасно встретить зимнюю бурю "Байрон": важные рекомендации от МАДА

В среду, 10 декабря, в различных районах страны ожидается зимняя буря – в Израиль движется шторм "Байрон", который в последние дни бушевал в Греции. Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" опубликовала список рекомендаций, которых следует придерживаться. Служба МАДА будет приведена в состояние наивысшей готовности, чтобы предоставить быстрое, эффективное и безопасное обслуживание даже в сложных условиях.

В сообщении "Маген Давид Адом" указано, что МАДА располагает автомобилями скорой помощи высокой проходимости, полноприводными джипами, квадроциклами и другими специализированными транспортными средствами, чтобы при необходимости оказывать медицинскую помощь в любом месте.

Население просят проявить особую осторожность, чтобы избежать происшествий и вреда здоровью, связанных с дождями и зимней погодой. Важно поддерживать связь с пожилыми членами семьи и соседями, чтобы убедиться, что они не страдают от переохлаждения.

Безопасное вождение

В дождливые дни дороги очень скользкие, и существует опасность заноса. Важно соблюдать увеличенную дистанцию от впереди идущего автомобиля, снизить скорость и ехать в соответствии с дорожными условиями. Следует обращать внимание на конденсат, который скапливается на стеклах автомобиля и может ухудшать видимость. Поэтому необходимо обеспечивать вентиляцию в салоне и регулярно устранять запотевание.

Водители обязаны включать фары ближнего света, особенно при плохой видимости. При плохой погоде еще более опасной становится остановка на обочине дороги: категорически запрещено останавливаться в небезопасных местах, только на специально оборудованных площадках отдыха.

Уделяйте особое внимание пешеходам, особенно детям, будьте осторожны рядом с учебными учреждениями, предоставляйте пешеходам право преимущественного перехода улицы.

В МАДА напоминают, что в зонах подтоплений автомобили могут быть снесены водой, и водитель может полностью потерять контроль над машиной. Важно не оставаться в машине на холоде, чтобы не заснуть и не замерзнуть.

В случае наводнений

Нельзя въезжать на машине в лужу, даже если она кажется неглубокой. Следует избегать поездок в районы возможных затоплений. Нельзя спускаться в подземные парковки и на этажи, находящиеся ниже уровня земли при затоплениях. Во время наводнений нельзя пользоваться лифтами, которые расположены в парковках, на уровне земли и ниже – существует риск быть заблокированным внутри.

Если происходит затопление в доме, необходимо немедленно отключить электричество, чтобы предотвратить поражение током. Если вы живете в квартире ниже уровня земли, следует немедленно покинуть дом и перейти в безопасные места выше уровня земли, где службы безопасности смогут вас заметить и помочь при необходимости.

Во время наводнений нельзя подходить к водным потокам и руслам ручьев из-за опасности обрушения берегов и сильного течения, которое может унести человека потоком. Нельзя пересекать водные потоки и места с мощным течением (даже на внедорожниках) – это представляет собой реальную угрозу жизни. Нельзя пересекать затопленные дороги, глубину которых невозможно оценить. Рекомендуется передвигаться по основным и знакомым дорогам, не переходя водные преграды.

Как избежать гипотермии

Людей из групп риска переохлаждения – пожилых, младенцев и больных – следует одеть в несколько слоев легкой одежды, позволяющей двигаться. Укрываться следует легким одеялом, обеспечив прогрев комнаты до 24 градусов. Важно не накрывать младенцев большим количеством слоев или тяжелым одеялом, это может привести к удушью.

Основные признаки гипотермии: снижение уровня сознания, ухудшение способности к суждениям, дрожь, замедленный или нерегулярный пульс, нарушение моторики, замедление дыхания, бледность и синюшность кожи, сонливость, уменьшение потребления еды и питья. В таких случаях необходимо поместить человека в тепло и немедленно вызвать МАДА по номеру 101.

Если человек мокрый – следует переодеть его в сухую одежду и согреть комнату. В случае обморожения ощущается холод в конечностях, боль и покалывания. В этом случае нужно поливать пораженное место теплой (не горячей!) водой, зафиксировать конечность. Нельзя массировать пораженный участок.

Важно уделять внимание пожилым родственникам и одиноким соседям, убедитесь, что они защищены от холода и дождя. По возможности, помогите им в повседневных задачах, таких как покупка продуктов и лекарств, чтобы им не пришлось в дождь выходить на холод.

Электроприборы и отопление

Отравление угарным газом смертельно опасно. Угарный газ может выделяться при использовании газовых обогревателей или каминов на углях. Это газ без цвета и запаха, поэтому его присутствие нельзя заметить до появления симптомов отравления.

Во время использования отопительных приборов важно обеспечить вентиляцию. Регулярно проверяйте исправность системы отопления. Обогреватель с открытым пламенем (нагревательным элементом) важно держать далеко от предметов, которые могут легко воспламениться (диваны, одеяло). Нельзя сушить на таких обогревателях одежду. Перед подключением обогревателя проверьте исправность вилки и розетки. Не рекомендуется использовать такие обогреватели во время сна.

В случае появления симптомов отравления – головокружение, тошнота, рвота, усталость, слабость, общее ухудшение самочувствия, в тяжелых случаях и потеря сознания – нужно немедленно выключить отопление, проветрить квартиру и вызвать бригаду МАДА по телефону 101.

Резервные батареи для медицинской техники

Пациентам, использующим дома аппараты искусственной вентиляции легких и другую необходимую медицинскую технику важно убедиться, что резервные батареи готовы к длительной работе в случае отключения электроэнергии.