14 сентября 2025
Израиль

СМИ: около 300 тысяч жителей покинули город Газа

Газа
Война "Железные мечи"
время публикации: 14 сентября 2025 г., 17:41 | последнее обновление: 14 сентября 2025 г., 17:47
СМИ: около 300 тысяч жителей покинули город Газа
AP Photo/Jehad Alshrafi

По состоянию на 14 сентября, из города Газа эвакуированы около 300 тысяч местных жителей, сообщил корреспонденту телерадиокорпорации "Кан Бет" Итаю Блюменталю источник в израильских силовых структурах.

Те же данные сегодня приводит Ynet со ссылкой на израильских военных.

Ранее ЦАХАЛ подчеркивал, что "эвакуация города Газа неизбежна", и призывал мирных граждан перемещаться в гуманитарные зоны на юге сектора.

Вскоре ожидается начало наземной фазы операции "Колесницы Гидеона – 2", целью которой является захват города Газа и уничтожение инфраструктуры террора в нем.

