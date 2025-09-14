СМИ: около 300 тысяч жителей покинули город Газа
время публикации: 14 сентября 2025 г., 17:41 | последнее обновление: 14 сентября 2025 г., 17:47
По состоянию на 14 сентября, из города Газа эвакуированы около 300 тысяч местных жителей, сообщил корреспонденту телерадиокорпорации "Кан Бет" Итаю Блюменталю источник в израильских силовых структурах.
Те же данные сегодня приводит Ynet со ссылкой на израильских военных.
Ранее ЦАХАЛ подчеркивал, что "эвакуация города Газа неизбежна", и призывал мирных граждан перемещаться в гуманитарные зоны на юге сектора.
Вскоре ожидается начало наземной фазы операции "Колесницы Гидеона – 2", целью которой является захват города Газа и уничтожение инфраструктуры террора в нем.
Ссылки по теме