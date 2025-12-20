Мать Рана Гвили: "Мы надеемся на чудо"

В поселке Мейтар состоялся митинг солидарности с семьей Рана Гвили, прапорщика спецназа ЯСАМ.

Тело бойца продолжают удерживать террористы в Газе, и это последний израильский заложник, тело которого до сих пор не возвращено.

Семья Гвили живет в поселке Мейтар. В ходе митинга состоялось зажжение седьмой ханукальной свечи. Родственники Рана Гвили поблагодарили тех, кто принимают участие в мероприятиях. "Вы наша сила. Мы продолжаем вновь и вновь говорить про Рана в надежде, что случится чудо, и на следующей неделе нам не придется стоять здесь", – сказала Талик Гвили, мать Рана.

Вечером 20 декабря "Кан" сообщил, что Израиль оказывает давление на посредников с целью вынудить ХАМАС увеличить интенсивность поисков тела израильского заложника.