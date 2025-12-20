x
20 декабря 2025
|
последняя новость: 22:49
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
20 декабря 2025
|
20 декабря 2025
|
последняя новость: 22:49
20 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Мать Рана Гвили: "Мы надеемся на чудо"

Война "Железные мечи"
Заложники
время публикации: 20 декабря 2025 г., 22:49 | последнее обновление: 20 декабря 2025 г., 22:51
Мать Рана Гвили: "Мы надеемся на чудо"
Miriam Alster/FLASH90

В поселке Мейтар состоялся митинг солидарности с семьей Рана Гвили, прапорщика спецназа ЯСАМ.

Тело бойца продолжают удерживать террористы в Газе, и это последний израильский заложник, тело которого до сих пор не возвращено.

Семья Гвили живет в поселке Мейтар. В ходе митинга состоялось зажжение седьмой ханукальной свечи. Родственники Рана Гвили поблагодарили тех, кто принимают участие в мероприятиях. "Вы наша сила. Мы продолжаем вновь и вновь говорить про Рана в надежде, что случится чудо, и на следующей неделе нам не придется стоять здесь", – сказала Талик Гвили, мать Рана.

Вечером 20 декабря "Кан" сообщил, что Израиль оказывает давление на посредников с целью вынудить ХАМАС увеличить интенсивность поисков тела израильского заложника.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 11 декабря 2025

12 канал ИТВ: появились зацепки по месту захоронения Рана Гвили