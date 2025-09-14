x
14 сентября 2025
|
последняя новость: 11:03
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
14 сентября 2025
|
14 сентября 2025
|
последняя новость: 11:03
14 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Наркотики в кроссовках: задержание при попытке передать "посылку" задержанному в КПЗ

Полиция
время публикации: 14 сентября 2025 г., 10:36 | последнее обновление: 14 сентября 2025 г., 10:36
Наркотики в кроссовках: задержание при попытке передать "посылку" задержанному в КПЗ
Пресс-служба полиции Израиля

В субботу, 13 сентября, 19-летний житель арабской деревни Рэйнэ (Галилея) прибыл в полицейский участок в Мигдаль а-Эмек и попросил передать обувь и сигареты задержанному, который находился в камере предварительного заключения.

При досмотре обуви полицейский обнаружил тайные "карманы" в язычках кроссовок, в которых лежало восемь упаковок с гашишем (общей массой более 40 г).

Передавшего "посылку" задержали. Мировой суд в Нацерете примет решение о продлении срока содержания его под стражей.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook