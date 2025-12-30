x
30 декабря 2025
|
последняя новость: 17:53
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Израиль

Против подозреваемого в нападении на девочку в Беэр-Шеве будет подано обвинение

Полиция
Дети
Расследование
время публикации: 30 декабря 2025 г., 16:37 | последнее обновление: 30 декабря 2025 г., 16:37
Против подозреваемого в нападении на девочку в Беэр-Шеве будет подано обвинение
David Cohen/Flash90

Полиция сообщает о сборе достаточной доказательной базы для предъявления обвинительного заключения против 63-летнего жителя Беэр-Шевы, которого задержали за домогательства в отношении 12-летней девочки.

Это дело вызвало огромный общественный интерес, поскольку и подозреваемый, и пострадавшая в прошлом проживали в Центре абсорбции в Цфате, том самом, откуда в феврале 2024 года исчезла девятилетняя Айманут Касау.

Полиция проверяла причастность подозреваемого и к исчезновению Айманут, но эти подозрения вскоре были сняты: задержанный мужчина в момент исчезновения Касау уже проживал в Беэр-Шеве.

Тем не менее, дело о домогательстве к 12-летней девочке, в прошлом дружившей с Айманут, все же подходит к предъявлению обвинений. По подозрениям полиции, мужчина пришел в дом, где жила несовершеннолетняя, вошел в ее квартиру, запер дверь и совершил развратные действия в отношении девочки.

Пострадавшая сумела вырваться и убежать, подозреваемый покинул место происшествия и позднее был задержан полицией. Он продолжает отрицать, что приставал к девочке: по его словам, он приходил навестить ее отца, не зная, что того нет дома.

Израиль
