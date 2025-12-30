Датская почта после 400 лет работы прекращает доставку писем

Государственная почтовая служба Дании сообщила, что полностью прекращает пересылку писем. Последнее письмо должно быть доставлено 30 декабря 2025 года. Дания стала первой страной в мире, решившейся на подобный шаг.

"Это исторический поворотный момент для Датской почты. Мы занимались доставкой писем на протяжении столетий, но теперь открываем новую главу, соответствующую миру электронной коммерции, когда посылок значительно больше, чем писем", – заявил директор почтовой службы Ким Педерсен.

Почтовая служба занималась доставкой писем на протяжении 400 лет. Однако за последние четверть века количество корреспонденции сократилось на 90% – люди предпочитают электронные письма. Счета также оплачиваются через интернет.

За последние полгода в Дании демонтировано 1500 почтовых ящиков. Те, кто настаивают на традиционном способе переписки, смогут оставлять письма в магазинах и киосках. Их доставкой как по стране, так и за границу будет заниматься частная компания DAO.