Отчет госконтролера: проект метро в Гуш-Дане – управленческий хаос и нехватка рабочей силы

Государственный контролер Матаниягу Энгельман опубликовал 30 декабря специальный отчет, посвященный ходу реализации крупнейшего национального проекта Израиля – строительству метрополитена в Гуш-Дане. Выводы госконтролера свидетельствуют о серьезных системных сбоях: отсутствие управляющего органа, серьезные бюджетные риски, острая нехватка кадров и планировочные ошибки, которые могут привести к многолетним задержкам и убыткам в десятки миллиардов шекелей.

На данный момент стоимость проекта оценивается в 177 миллиардов шекелей (включая привязку к индексу), однако уже сейчас прогнозируется перерасход в размере 12 миллиардов шекелей.

Государственный контролер Матаниягу Энгельман: "Проект метро в Гуш-Дане – это крупнейший инфраструктурный проект Израиля. Вызовы здесь огромны во многих аспектах: затраты в десятки миллиардов шекелей, движение тысяч тяжелых грузовиков в центре Гуш-Дана, вывоз миллионов кубометров грунта из туннелей протяженностью 300 км и многое другое. Задержки в его завершении наносят гражданам Израиля ущерб в десятки миллиардов шекелей. Недостатки в правильной подготовке могут привести к отсрочке окончания проекта, нарушению жизни миллионов граждан и значительному увеличению расходов. Этот отчет уже сейчас указывает на серьезные недостатки. Так, одним из центральных провалов на данный момент является отсутствие интегрирующего органа. Управление метрополитена было создано в 2021 году, но в нем до сих пор работают всего 5 сотрудников. Руководитель Управления, нанятый Минтрансом лишь спустя три года после создания отборочной комиссии, проработал всего несколько месяцев. Это наносит существенный ущерб управлению проектом. Как такое возможно, что нет руководителя у Управления метро, отвечающего за проект стоимостью 177 миллиардов шекелей? Министр транспорта, министр финансов и органы, ответственные за проект, должны действовать немедленно для исправления недостатков и повышения эффективности работы над проектом метро ради жителей Гуш-Дана и всех граждан Израиля".

Управленческий хаос

Несмотря на то, что "Закон о метро" был принят, ключевые органы управления функционируют лишь частично. Управление метрополитена практически пустует, а Совет по регулированию (Регуляторный совет) не укомплектован. Компания НЕТА, фактически управляющая строительством, работает без подписанного рамочного соглашения с государством уже 29 лет.

Финансовая неопределенность

Финансирование проекта (50% из госбюджета и 50% за счет целевых налогов) находится под угрозой. Ожидаемые доходы от налога на улучшение ("этель ашбаха") снизились на несколько миллиардов шекелей из-за уменьшения налоговых ставок. Кроме того, министерство финансов до сих пор не представило схему промежуточного финансирования ("гишур") на период, пока целевые налоги еще не собраны. Речь идет о дефиците в десятки миллиардов шекелей.

Острая нехватка рабочих рук и оборудования

Для реализации проекта требуется около 16000 иностранных рабочих, однако государственная подготовка к их приему не завершена. В Израиле также наблюдается дефицит инженеров (не хватает около 4500 специалистов). Кроме того, в стране отсутствует необходимое оборудование для прокладки туннелей (машины TBM) и технологии заморозки грунта. Лаборатории по исследованию грунта не справляются с нагрузкой: из запланированных 1360 бурений выполнено только 45%.

Срыв графика работ из-за дефектов планирования

В планах станций была допущена критическая ошибка: спроектирован только один вход вместо необходимых двух, что требует перепланировки и влечет дополнительные расходы. График проекта (частичный запуск в 2034 году, полный в 2037 году) находится под угрозой срыва из-за задержек в тендерах, отсутствия координации с коммунальными службами (вода, электричество, связь) и местными властями, а также из-за ситуации с безопасностью.

Госконтролер подчеркивает: если метро не будет построено к 2040 году, транспортная система Гуш-Дана потерпит крах. Ущерб от пробок и потери времени оценивается в 25-50 миллиардов шекелей ежегодно. Энгельман призывает правительство срочно устранить бюрократические и организационные препятствия, чтобы предотвратить превращение национального проекта в национальный провал.