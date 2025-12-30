Администрация колледжа "Кей" распорядилась убрать новогоднюю елку, так как это "не еврейский символ"
время публикации: 30 декабря 2025 г., 17:21 | последнее обновление: 30 декабря 2025 г., 18:00
Каждый год накануне Нового года в учебных заведениях и различных официальных учреждениях Израиля происходят скандалы, связанные с его празднованием. Новостной службе N12 стало известно о "елочном скандале", произошедшем в педагогическом колледже "Кей" в Беэр-Шеве.
По данным N12, студенческая организация решила установить елку, чтобы порадовать выходцев из стран СНГ. Однако администрация учебного заведения распорядилась ее убрать, заявив, что на территории колледжа разрешены только еврейские символы.
