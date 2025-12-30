x
30 декабря 2025
|
последняя новость: 17:53
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
30 декабря 2025
|
30 декабря 2025
|
последняя новость: 17:53
30 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Администрация колледжа "Кей" распорядилась убрать новогоднюю елку, так как это "не еврейский символ"

Праздники
время публикации: 30 декабря 2025 г., 17:21 | последнее обновление: 30 декабря 2025 г., 18:00
Администрация колледжа "Кей" распорядилась убрать новогоднюю елку, так как это "не еврейский символ"
Erik Marmor/Flash90

Каждый год накануне Нового года в учебных заведениях и различных официальных учреждениях Израиля происходят скандалы, связанные с его празднованием. Новостной службе N12 стало известно о "елочном скандале", произошедшем в педагогическом колледже "Кей" в Беэр-Шеве.

По данным N12, студенческая организация решила установить елку, чтобы порадовать выходцев из стран СНГ. Однако администрация учебного заведения распорядилась ее убрать, заявив, что на территории колледжа разрешены только еврейские символы.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Община // 08 января 2025

Хореограф Лариса Шилина избита в Ашдоде: полиция ведет расследование
// https://www.newsru.co.il/ // Община // 03 декабря 2024

The American Colony: новогоднее настроение в Иерусалиме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 27 декабря 2020

Мэрия Тират-Кармеля отключила электричество на "Ёлке" для детей с аутизмом. Комментарии
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 16 декабря 2019

Новогодняя елка привела к разводу супругов