Администрация колледжа "Кей" распорядилась убрать новогоднюю елку, так как это "не еврейский символ"

Каждый год накануне Нового года в учебных заведениях и различных официальных учреждениях Израиля происходят скандалы, связанные с его празднованием. Новостной службе N12 стало известно о "елочном скандале", произошедшем в педагогическом колледже "Кей" в Беэр-Шеве.

По данным N12, студенческая организация решила установить елку, чтобы порадовать выходцев из стран СНГ. Однако администрация учебного заведения распорядилась ее убрать, заявив, что на территории колледжа разрешены только еврейские символы.