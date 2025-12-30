Бывшим женам резервистов выплатят по 3000 шекелей

Парламентская комиссия по труду и социальному обеспечению одобрила выплату одноразового гранта бывшим женам и сожительницам резервистов боевых частей, которые после 7 октября проходили продолжительную военную службу.

Как сообщает "Исраэль а-Йом", выплата будет положена бывшим партнершам активных резервистов, отслуживших не менее 120 дней резервистской службы с начала войны "Железные мечи" – при условии, что у них есть, как минимум, один общий ребенок, которому на момент начала службы не исполнилось 14 лет.

После подписания соглашения "Битуах Леуми" перечислит деньги напрямую получательницам по списку, который должен предоставить ЦАХАЛ. Выплата поступит автоматически, без подачи заявления.