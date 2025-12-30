x
30 декабря 2025


Израиль

Израиль вступает в новую военную эпоху: лазерное ПВО и артиллерия "Роем"

Оборонка
ЦАХАЛ
время публикации: 30 декабря 2025 г., 17:53 | последнее обновление: 30 декабря 2025 г., 17:53
Давид Шарп
Израиль вступает в новую военную эпоху: лазерное ПВО и артиллерия "Роем"
Фото NEWSru.co.il

Редакция Newsru.co.il, в рамках проекта "Непечатное. Говорим о главном", предлагает вашему вниманию видеокомментарии военного обозревателя Давида Шарпа – о событиях, связанных с войной в Израиле, и деятельностью ЦАХАЛа.

В конце декабря произошли два события, которые могут изменить облик израильской обороны на годы вперед. ЦАХАЛ получил первую серийную лазерную систему ПВО "Ор Эйтан" и первое колесное самоходное артиллерийское орудие "Роем", разработанное для полной замены устаревших M109. Оба решения – результат многолетних попыток перейти от "латания" старых платформ к созданию принципиально новых технологий.

Обозреватель Давид Шарп отмечает, что ЦАХАЛ впервые за долгое время получил не модернизированные старые платформы, а прорывные технологии, которые начинают новую главу в ПВО и артиллерии.

Как эти решения будут применяться в бою? Насколько они изменят стратегию? И готовы ли они к реальным массированным атакам?

Давид Шарп в прошлом занимал должность новостного редактора, а затем военного корреспондента и обозревателя, продолжая специализироваться в областях истории и военного дела, как в печатных, так и электронных СМИ разных стран.

Смотрите и слушайте видеокомментарии Давида Шарпа на канале "Непечатное. Говорим о главном".

Израиль
