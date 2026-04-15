БАГАЦ рассмотрит петиции с требованием уволить Бен-Гвира

15 апреля Высший суд справедливости (БАГАЦ) рассмотрит петиции, поданные с требованием обязать премьер-министра Биньямина Нетаниягу уволить с должности министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира.

Заседание началось в 10:00, и судьи приняли почти беспрецедентное решение запретить публике доступ в зал заседаний для того, чтобы избежать беспорядков. У здания суда пройдут демонстрации сторонников и противников Бен-Гвира.

В четырех петициях, поданных в суд, их авторы требуют обязать премьер-министра уволить Итамара Бен-Гвира с должности министра национальной безопасности, так как, по их мнению, он вмешивается в работу полиции по политическим мотивам, нарушает распоряжения юридического советника правительства, а также "наносит систематический ущерб работе правоохранительных органов".

Юридический советник правительства Гали Баарав-Миара поддерживает требование об увольнении Бен-Гвира. Накануне она представила в суд свое заключение, в котором помимо прочего заявила: "На повестке дня срочная необходимость прекратить нарушения свободы личности и остановить подрыв демократического строя, что причиняется недопустимым политическим вмешательством в практическую работу полиции, нарушением ее аполитичного статуса и принципа равенства перед законом".

В свою очередь, премьер-министр Биньямин Нетаниягу отверг требование уволить министра национальной безопасности: "Требование юридического советника правительства уволить высокопоставленного министра, против которого даже не начато уголовное расследование, подрывает основы демократического общества, разбивает вдребезги принцип разделения звеньев власти и противоречит Основному закону о правительстве". Нетаниягу добавил, что не намерен увольнять Итамара Бен-Гвира с должности.

Министр юстиции Ярив Левин заявил, что обсуждение, которое будет сегодня проходить в БАГАЦе, "противоречит закону, и решения судей не будут иметь никакой силы". "Полномочия назначать и увольнять министров находятся в руках премьер-министра, а не судей", – заявил Левин.

Перед началом заседания министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир заявил: "Гали Баарав-Миара утверждает, что я вмешиваюсь в политику работы полиции, в назначения и меняю правоохранительные органы. Она права".

Петиции будет рассматривать расширенная коллегия суда в составе девяти судей во главе с председателем Верховного суда Ицхаком Амитом. Помимо него в состав коллегии вошли заместитель председателя Ноам Солберг, а также судьи Дафна Барак-Эрез, Давид Минц, Алекс Штайн, Яэль Вильнер, Офер Гроскопф , Халед Кабуб и Иехиель Кашер. Обсуждение будет транслироваться в прямом эфире. Решение будет оглашено в ближайшие дни.