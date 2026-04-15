Еще один советник Биньямина Нетаниягу подал в отставку

Офер Голан, советник премьер-министра Биньямина Нетаниягу и пресс-секретарь его семьи, в среду вечером сообщил о решении покинуть пост.

Голан проработал в ближайшем окружении Нетаниягу около десяти лет. В опубликованном заявлении он подчеркнул, что он уходит с глубоким уважением к премьер-министру и что он высоко ценит его способность принимать решения в самых сложных условиях.

Нетаниягу, в свою очередь, поблагодарил Голана за профессионализм, преданность и "мудрые советы".

Издание "Мако" отмечает, что увольнение Голана происходит на фоне нескольких расследований. Около года назад он был допрошен следователями "Лахав 433" в рамках дела о передаче секретных документов в редакцию немецкого издания Bild. Ему также было предъявлено обвинение в преследовании государственного свидетеля Шломо Фильбера.