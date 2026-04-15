В Кафр-Касеме в горящем автомобиле обнаружено тело женщины

В полицию и службу скорой помощи "Маген Давид Адом" поступило сообщение о возгорании автомобиля в Кафр-Касеме. Полицейские, прибывшие на место происшествия, обнаружили внутри машины тело женщины.

Полиция ведет расследование обстоятельств гибели женщины. Ведется розыск подозреваемых.

По данным предварительного расследования, речь идет о преступлении на криминальной почве.