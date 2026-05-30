Финны победили канадцев и вышли в финал чемпионата мира по хоккею

В финале чемпионата мира по хоккею встретятся сборные Швейцарии и Финляндии.

Финны неожиданно победили основного фаворита турнира - сборную Канады 4:2.

По точным броскам 30:21 в пользу канадцев.

Финны открыли счет на 4-й минуте.

Канадцы выиграли первый период 2:1.

Во втором периоде финны забросили три шайбы.

На 49-й секунде второго периода Александр Барков (Флорида Пантерз) сравнял счет 2:2.

В середине второго периода финны забили два гола за 72 секунды.