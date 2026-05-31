Наука и Хайтек

NASA: над США разрушился метеороид, мощность взрыва оценили в 300 тонн TNT

время публикации: 31 мая 2026 г., 04:15 | последнее обновление: 31 мая 2026 г., 05:21
NASA: над США разрушился метеороид, мощность взрыва оценили в 300 тонн TNT
Jet Propulsion Laboratory/NASA via AP

NASA сообщило, что в атмосфере над США, в районе границы штатов Массачусетс и Нью-Гэмпшир, разрушился метеороид.

По оценке американского космического агентства, мощность вызванного этим метеорного взрыва составила около 300 тонн в тротиловом эквиваленте.

Объект разрушился на высоте около 64 километров, двигаясь со скоростью примерно 120 тысяч километров в час.

Жители региона писали в социальных сетях о громких хлопках, от которых дрожали дома.

В NASA подчеркнули, что речь идет о природном космическом теле, не связанном с активным метеорным потоком, а не об обломках спутника или космическом мусоре.

