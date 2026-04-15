Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 15 апреля, температура резко повысится и будет значительно выше среднесезонной. Облачно. Сухо. Устойчивый северо-восточный ветер. Вечером местами моросящий дождь.

В Иерусалиме – 16-28 градусов, в Тель-Авиве – 16-32, в Хайфе – 18-29, в Эйлате – 25-36, в Беэр-Шеве – 17-34, на побережье Мертвого моря – 25-35, в Ашкелоне и Ашдоде – 14-29, в Ариэле – 17-29, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 17-30, на Голанских высотах – 18-28.

Температура воды на Средиземном море 19-20 градусов, высота волн 40-110 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-восточный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – северо-восточный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-восточный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – юго-западный (до 10 км/ч).

В четверг – жарко, дымка. В пятницу – жарко, временами слабые дожди, в основном на севере. В субботу температура резко понизится, переменная облачность. В воскресенье-понедельник – без существенных изменений. Во вторник ожидаются дожди.