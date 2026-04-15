Подано обвинение против жительницы Нацерета, сотрудничавшей с иранской разведкой

Общая служба безопасности (ШАБАК) и полиция Израиля сообщили о задержании жительницы Нацерета Шумуа Абу Аабд по подозрению в выполнении заданий в интересах иранской разведки. По данным следствия, израильская гражданка поддерживала связь с зарубежным куратором и выполняла его поручения за денежное вознаграждение.

Как сказано в совместном сообщении пресс-служб, с октября 2025 года подозреваемая выполняла ряд заданий, включая съемку объектов, связанных с системой безопасности Израиля, баз ЦАХАЛа и нефтеперерабатывающих предприятий в Хайфе, а также передачу информации об одном из бывших сотрудников израильской системы безопасности. Следствие утверждает, что уже на раннем этапе контакта женщина подозревала, что ее ведет иранский куратор. Оплату, по данным правоохранительных органов, она получала через цифровой кошелек. Следователи сумели открыть его и изъять несколько сотен долларов.

15 апреля по завершении следствия против Шумуа Абу Аабд было подано обвинительное заключение в окружной суд Ноф а-Галиль – Нацерет, одновременно с просьбой оставить ее под стражей до окончания процесса.