Повторное сообщение о розыске: пропал 56-летний Биньямин Сухман из Рамат-Гана

Полиция Израиля вновь просит помощи общественности в поиске пропавшего 56-летнего Биньямина Сухмана из Рамат-Гана, проживающего на улице Неве Йегошуа. В последний раз его видели 13 декабря. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 1.70, коротая борода, голубые глаза.

Описание одежды: серые брюки, черная куртка. Носит черную кипу.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100.

Отметим, что тот же человек разыскивался в марте этого года. Тогда его вскоре нашли.