Израиль

В Газе ликвидирована группа боевиков, включая двух участников резни 7 октября

время публикации: 16 марта 2026 г., 19:38 | последнее обновление: 16 марта 2026 г., 19:42
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что установлены личности террористов, ликвидированных израильскими военными в секторе Газы 15 марта.

Среди ликвидированных подтверждены личности четырех человек: Рами Ибрагим Харб и Мусаб Зияд Дара – оба являлись бойцами элитного подразделения "Нухба", участвовавшими в нападении 7 октября, а также Абд Мухаммад Амци из террористической организации "Комитеты народного сопротивления" и Тауфик Халди из ХАМАС. Помимо них, были уничтожены еще трое боевиков ХАМАСа.

Силы Южного командования продолжают действовать в секторе в соответствии с соглашением о прекращении огня и устраняют все непосредственные угрозы.

