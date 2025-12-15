Инцидент на заправке в Самарии, ранен молодой мужчина
время публикации: 15 декабря 2025 г., 07:44 | последнее обновление: 15 декабря 2025 г., 07:51
Утром 15 декабря на автозаправочной станции около поселка Кдумим в Самарии был открыт огонь по молодому мужчине с ножом, угрожавшему военным.
ЦАХАЛ сообщает, что стреляли солдат и гражданский, полагавшие, что речь идет о попытке теракта.
Предварительное расследование показало, что к бойцам ЦАХАЛа приблизился израильский гражданин с ножом в руках. Он был ранен и эвакуирован в больницу. Предварительно: состояние раненого от средней тяжести до тяжелого.
Обстоятельства инцидента расследуются.
СМИ пишут, что был ранен психически больной человек.