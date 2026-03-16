Израиль

ВВС ЦАХАЛа атаковали еще один штаб спецслужб в центре Тегерана

время публикации: 16 марта 2026 г., 19:11 | последнее обновление: 16 марта 2026 г., 19:11
ВВС ЦАХАЛа атаковали еще один штаб спецслужб в центре Тегерана
Пресс-служба ЦАХАЛа

В понедельник, 16 марта, ВВС ЦАХАЛа по наводке военной разведки (АМАН) нанесли удар по еще одному штабу спецслужб в центре Тегерана.

Штаб разведки в статусе министерства размещался в здании, принадлежавшем иранской электрической компании. Военные отмечают, что это не первый случай, когда иранские власти размещают объект военной инфраструктуры в гражданской среде.

По данным израильских спецслужб, атакованное министерство являлось одним из главных разведывательных органов, осуществлявшим контроль за деятельностью граждан Ирана, собираемые им данные позволяли на протяжении многих лет подавлять протесты. Кроме того, министерство в сотрудничестве с Корпусом стражей исламской революции и другими вооруженными силами организовывало теракты против государства Израиль и еврейских общин по всему миру.

