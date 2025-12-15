Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 15 декабря, похолодает, температура будет ниже среднесезонной. Облачно. Ожидаются дожди по всей стране, которые усилятся во второй половине дня. Местами град. Снегопад на Хермоне.

В Иерусалиме – 7-16 градусов, в Тель-Авиве – 10-19, в Хайфе – 12-18, в Эйлате – 13-21, в Беэр-Шеве – 7-18, на побережье Мертвого моря – 13-19, в Ашкелоне и Ашдоде – 11-20, в Ариэле – 9-17, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 11-17, на Голанских высотах – 9-15.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 22 градуса, высота волн – 30-170 см. Купание во второй половине дня может быть опасным.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть южный ветер (до 40 км/ч), в районе Хайфы – южный (до 40 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-восточный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 15 км/ч).

Во вторник-среду дожди ослабнут и прекратятся. В четверг – малооблачно, без осадков. В пятницу – местами дожди. В субботу-воскресенье – переменная облачность.