Эхуд Барак отсудил 120 тысяч за обвинения в педофилии и в причастности к 7 октября

Бывший премьер-министр Эхуд Барак выиграл суд о клевете против правого активиста Марко Ламберто после того, как тот обвинил его в причастности к резне 7 октября, а также в педофилии.

Сам Ламберто написал в социальных сетях, что проиграл дело: "Трусливый судья обязал меня выплатить продажному педофилу Эхуду Бараку 120 тысяч шекелей. Доколе злодеи будут торжествовать".