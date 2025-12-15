СНБ опубликовал предупреждение для израильтян за границей на время Хануки

После теракта в Сиднее, где террористы убили не менее 16 человек во время празднования Хануки на пляже Бонди, Совет национальной безопасности опубликовал предупреждение для израильтян за границей.

Израильтянам, находящимся за границей, рекомендуется избегать неохраняемых массовых мероприятий, в том числе в синагогах, общинах "Хабада" и на ханукальных вечеринках.

Возле еврейских и израильских объектов следует проявлять повышенную бдительность и незамедлительно сообщать силам безопасности о подозрительных людях или подозрительных предметах.