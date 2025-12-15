Баарав-Миара попросила о встрече с Нетаниягу

Юридический советник правительства Гали Баарав-Миара обратилась к секретарю правительства Йоси Фуксу с просьбой организовать встречу с премьер-министром Биньямином Нетаниягу.

Согласно опубликованной информации, юридический советник правительства просит о встрече для того, чтобы попытаться прийти к договоренности по поводу ответа в БАГАЦ на апелляцию с требованием прекратить каденцию министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира.

2 декабря Гали Баарав-Миара уведомила премьер-министра Биньямина Нетаниягу о невозможности отстаивать в БАГАЦе дальнейшее пребывание Итамара Бен-Гвира на посту министра национальной безопасности.

В письме Баарав-Миара говорится, что Итамар Бен-Гвир "систематически недопустимым образом вмешивается в работу полиции", и он нарушил договоренности, на основании которых был утвержден на этот пост.

В письме приводится длинный список примеров того, как Бен-Гвир влиял на действия полиции при разгоне демонстраций, пытался оказывать влияние на расследования в соответствии с политическими интересами, занимался назначением и кадровыми перестановками внутри организации.

Премьер-министр Нетаниягу со своей стороны не согласен с позицией юридического советника и настаивает на том, что назначение и увольнение министров остается его прерогативой.

Если Баарав-Миара откажется отстаивать в суде позицию правительства, Нетаниягу попросит разрешения получить право на представительство частным адвокатом.