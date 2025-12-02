Баарав-Миара: Бен-Гвир систематически вмешивается в работу полиции

Юридическая советница правительства Гали Баарав-Миара уведомила премьер-министра Биньямина Нетаниягу о невозможности отстаивать в БАГАЦе дальнейшее пребывание Итамара Бен-Гвира на посту министра национальной безопасности.

В письме Баарав-Миара говорится, что Итамар Бен-Гвир "систематически недопустимым образом вмешивается в работу полиции", и он нарушил договоренности, на основании которых был утвержден на этот пост.

В письме приводится длинный список примеров того, как Бен-Гвир влиял на действия полиции при разгоне демонстраций, пытался оказывать влияние на расследования в соответствии с политическими интересами, занимался назначением и кадровыми перестановками внутри организации.

По словам юридической советницы, министр национальной безопасности "снова и снова нарушает закон и решение суда об ограничении его вмешательства в работу полиции".

Комментируя это письмо, Итамар Бен-Гвир в сети Х написал: "Гали Баарав-Миара – преступница, которая вмешивалась в ход расследования дел, в отношении которых БАГАЦ постановил, что она находится в конфликте интересов. Она фабрикует дела на лиц, занимающих выборные должности, государственных служащих и высокопоставленных чиновников, явно стремясь совершить государственный переворот против демократически избранного правительства..." Бен-Гвир также заявил, что он не намерен молчать и будет продолжать настаивать на проведении расследования в отношении юрсоветницы.