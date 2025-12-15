x
15 декабря 2025
15 декабря 2025
15 декабря 2025
последняя новость: 09:50
15 декабря 2025
Израиль

"Закон о призыве": Дери потребовал от депутатов от коалиции присутствовать на обсуждениях

Призыв ультраортодоксов
ШАС
Коалиция
время публикации: 15 декабря 2025 г., 09:50 | последнее обновление: 15 декабря 2025 г., 09:41

Глава партии ШАС Арье Дери обратился к руководству коалицией с просьбой обязать депутатов от "Ликуда" присутствовать на заседаниях комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне.

Как сообщает "Кан", речь идет о заседаниях, на которых обсуждается законопроект Боаза Бисмута, именуемый "закон о призыве".

Большинство депутатов от "Ликуда" не присутствуют на заседаниях комиссии. Как полагает Дери, отсутствие депутатов на заседаниях усиливает противников законопроекта.

На прошлой неделе премьер-министр Биньямин Нетаняигу впервые выступил в поддержку законопроекта Бисмута. На этой неделе запланированы два заседания комиссии по этому вопросу. В коалиции по-прежнему намерены закончить утверждение законопроекта в комиссии до конца 2025 года.

