Израиль

В Кирьят-Гате во время сирены машина сбила мужчину, состояние пострадавшего тяжелое

ДТП
Цева адом
время публикации: 16 марта 2026 г., 15:47 | последнее обновление: 16 марта 2026 г., 16:03
В Кирьят-Гате во время сирены машина сбила мужчину, состояние пострадавшего тяжелое
Пресс-служба МАДА

В Кирьят-Гате во время сирены, предупреждающей о ракетном обстреле, мужчина вышел из остановившегося автобуса, чтобы найти укрытие, и был сбит проезжавшим автомобилем.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мужчина (примерно 50 лет) получил множественные травмы. Пострадавший доставлен в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве, его состояние тяжелое.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.

Три дня назад в Реховоте во время сигнала тревоги автомобиль насмерть сбил 17-летнюю девушку, спешившую в бомбоубежище.

