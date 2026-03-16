В Кирьят-Гате во время сирены машина сбила мужчину, состояние пострадавшего тяжелое

В Кирьят-Гате во время сирены, предупреждающей о ракетном обстреле, мужчина вышел из остановившегося автобуса, чтобы найти укрытие, и был сбит проезжавшим автомобилем.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мужчина (примерно 50 лет) получил множественные травмы. Пострадавший доставлен в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве, его состояние тяжелое.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.

Три дня назад в Реховоте во время сигнала тревоги автомобиль насмерть сбил 17-летнюю девушку, спешившую в бомбоубежище.