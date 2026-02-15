x
15 февраля 2026
15 февраля 2026
Израиль

Полиция эвакуировала двух девушек-военнослужащих из автобуса, ехавшего через Бней-Брак

время публикации: 15 февраля 2026 г., 19:45 | последнее обновление: 15 февраля 2026 г., 19:50
Полиция эвакуировала двух девушек-военнослужащих из автобуса, ехавшего через Бней-Брак
Oren Ziv/Flash90

Новостная служба N12 сообщила, что полицейские эвакуировали из автобуса, ехавшего через Бней-Брак, двух девушек-военнослужащих из-за того, что вокруг них начала собираться агрессивная толпа.

На видео, опубликованном N12, можно увидеть, как полицейские ведут двух девушек в форме к патрульной машине.

Девушки были эвакуированы после того, как в Бней-Браке подверглись нападению толпы две другие военнослужащие. Девушки были вынуждены прятаться в мусорных баках до приезда полиции. По словам девушек, они приехали в Бней-Брак по приказу командира.

В ходе беспорядков ультраортодоксы сожгли полицейский мотоцикл и перевернули патрульный автомобиль. Полиция задержала более 20 участников беспорядков.

Израиль
