Полиция эвакуировала двух девушек-военнослужащих из автобуса, ехавшего через Бней-Брак

Новостная служба N12 сообщила, что полицейские эвакуировали из автобуса, ехавшего через Бней-Брак, двух девушек-военнослужащих из-за того, что вокруг них начала собираться агрессивная толпа.

На видео, опубликованном N12, можно увидеть, как полицейские ведут двух девушек в форме к патрульной машине.

Девушки были эвакуированы после того, как в Бней-Браке подверглись нападению толпы две другие военнослужащие. Девушки были вынуждены прятаться в мусорных баках до приезда полиции. По словам девушек, они приехали в Бней-Брак по приказу командира.

В ходе беспорядков ультраортодоксы сожгли полицейский мотоцикл и перевернули патрульный автомобиль. Полиция задержала более 20 участников беспорядков.