ЦАХАЛ расследует обстоятельства въезда девушек-военнослужащих в Бней-Брак

Девушки-военнослужащие, которые подверглись нападению толпы агрессивных ультрарелигиозных радикалов в Бней-Браке, дали показания в полиции. Они рассказали, что приехали в Бней-Брак по поручению командиров, чтобы навестить призывника, который вскоре должен пойти служить в ЦАХАЛ, сообщает в воскресенье, 15 февраля, новостная служба "Кан".

Девушки рассказали, что не хотели ехать в Бней-Брак, но были вынуждены подчиниться приказу. Одна из военнослужащих надела юбку в знак уважения к образу жизни местных жителей. "Когда мы туда прибыли, женщина, которую мы встретили возле дома, сказала: "Спрячьтесь, вам нельзя здесь быть", – рассказала она.

Вскоре на месте собрались десятки ультраортодоксальных радикалов, которые начали окружать девушек, спрятавшихся за мусорными баками. "Мы боялись, что с нами что-то сделают, но к счастью, туда прибыла полиция, – рассказала одна из девушек. – Мои родители увидели меня по телевизору и позвонили спросить, все ли со мной в порядке".

Медицинская помощь девушкам, которых сотрудники полиции спешно вывели из ставшего опасным района, не потребовалась. После допроса они поехали на свою базу на встречу со своим командиром.

В ЦАХАЛе начали расследование, каким образом девушки-военнослужащие образовательного подразделения получили приказ прибыть в самое сердце ультрарелигиозного района Бней-Брака без заблаговременного предупреждения полиции и без сопровождения специалистов и координаторов по работе с ультрарелигиозными призывниками, о назначении которых недавно рапортовал ЦАХАЛ.

В полиции назвали инцидент "крайне серьезным": в ходе начавшихся вслед за эвакуацией военнослужащих беспорядков был перевернут полицейский автомобиль и подожжен полицейский мотоцикл. Десятки нарушителей были задержаны.