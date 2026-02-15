x
15 февраля 2026
15 февраля 2026
15 февраля 2026
последняя новость: 20:05
15 февраля 2026
Израиль

ЦАХАЛ и ШАБАК ликвидировали участника резни в Реим и других террористов

Ликвидация
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 15 февраля 2026 г., 19:53 | последнее обновление: 15 февраля 2026 г., 20:10
Ахмад Биюх во время нападения на Израиль 7.10.23
Пресс-служба ЦАХАЛа
Асам Абу Гули
Пресс-служба ЦАХАЛа

В ответ на нарушение условий соглашения о прекращении огня в секторе Газы в течение последних суток, когда вооруженные террористы вышли из туннеля в районе Рафиаха рядом с израильскими военнослужащими, ЦАХАЛ при сотрудничестве с ШАБАКом нанес удары по боевикам террористических организаций в различных районах северной части сектора, в городах Газа и Хан-Юнис.

В ходе этих атак были ликвидированы террорист Ахмад Биюх, участвовавший в нападении на кибуц Реим 7 октября 2024 года.

Ранее на этой неделе был ликвидирован Асам Абу Гули — командир спецназа "Исламского джихада", отвечавший за снабжение оружием, подготовку боевиков и атаки против сил ЦАХАЛа, включая отработку сценариев похищения военнослужащих. Сообщается, что террорист командовал боевиками спецназа "Исламского джихада", часть которых участвовала в нападении на Израиль 7 октября 2024 года.

В ЦАХАЛе подчеркнули, что будут жестко реагировать на любые нарушения договоренностей и попытки подготовки новых атак.

Израиль
