ЦАХАЛ и ШАБАК ликвидировали участника резни в Реим и других террористов

В ответ на нарушение условий соглашения о прекращении огня в секторе Газы в течение последних суток, когда вооруженные террористы вышли из туннеля в районе Рафиаха рядом с израильскими военнослужащими, ЦАХАЛ при сотрудничестве с ШАБАКом нанес удары по боевикам террористических организаций в различных районах северной части сектора, в городах Газа и Хан-Юнис.

В ходе этих атак были ликвидированы террорист Ахмад Биюх, участвовавший в нападении на кибуц Реим 7 октября 2024 года.

Ранее на этой неделе был ликвидирован Асам Абу Гули — командир спецназа "Исламского джихада", отвечавший за снабжение оружием, подготовку боевиков и атаки против сил ЦАХАЛа, включая отработку сценариев похищения военнослужащих. Сообщается, что террорист командовал боевиками спецназа "Исламского джихада", часть которых участвовала в нападении на Израиль 7 октября 2024 года.

В ЦАХАЛе подчеркнули, что будут жестко реагировать на любые нарушения договоренностей и попытки подготовки новых атак.