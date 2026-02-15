Индекс потребительских цен снизился на 0,3%: что подорожало, что подешевело

Центральное статистическое бюро опубликовало индекс потребительских цен на январь 2026 года, в соответствии с этими данными, индекс цен снизился на 0,3% в сравнении с декабрем 2025 года и составил 103,3 пункта (за базовые 100 пунктов берется средний показатель за 2024 год).

Индекс цен без учета фруктов и овощей и индекс цен без учета энергии также снизились на 0,3% и составили 103,4 и 103,5 пунктов соответственно. Индекс цен без учета жилья снизился на 0,4% и составил 102,4 пункта.

Наиболее значительным было снижение цен на одежду и обувь (3,9%), транспорт (2,8%), культуру и досуг (0,7%), жилищные услуги для владельцев квартир (0,2%).

Наиболее значительным было повышение цен на категорию "разное" (2,4%), свежие овощи и фрукты (0,8%), здравоохранение (0,7%), эксплуатацию жилья (0,6%) и аренду жилья, подорожавшую на 0,3%.

За последние 12 месяцев (с января 2025 года по январь 2026 года) индекс цен вырос на 1,8%. Индекс цен без учета овощей и фруктов также вырос на 1,8%, индекс цен без учета энергии вырос на 2%, и индекс цен без учета жилья вырос на 1,1%.