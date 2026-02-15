x
15 февраля 2026
Мир

Марк Цукерберг выступит в суде по делу о создании зависимости у детей и подростков от соцсетей

время публикации: 15 февраля 2026 г., 19:04 | последнее обновление: 15 февраля 2026 г., 19:04
Марк Цукерберг выступит в суде по делу о создании зависимости у детей и подростков от соцсетей
AP Photo/Richard Drew

Марк Цукерберг, основатель и исполнительный директор компании Meta, 18 февраля выступит в Верховном суде округа Лос-Анджелес, где рассматривается дело о создании зависимости у детей и подростков от социальных сетей. Цукерберг будет опрошен в качестве свидетеля. Ожидается, что ответит на вопросы суда также генеральный директор YouTubeНил Мохан.

Кроме компании Meta ответчиками по этому делу являются соцсеть TikTok и сервис YouTube. Истцы заявляют, что у молодых людей, попавших под их влияние, развивается депрессия, расстройства пищевого поведения и другие проблемы с психическим здоровьем. Иск поддержали 1600 истцов, представляющих 350 семей и 250 школьных округов.

По информации The Guardian, истцы добиваются возмещения финансового ущерба и судебного решения, которое вынудит администрацию социальных сетей установить новые стандарты безопасности для молодежи.

Отметим, что на прошлой неделе в суде выступил Адам Моссери, глава Instagram. Он утверждал, что нельзя приравнять "проблемное использование" соцсетей к клинической зависимости. "Я уверен, что хотя бы один раз произнес: "Я подсел на Netflix", просмотрев сериал всю ночь. Но я не думаю, что это то же самое, что клиническая зависимость", – заявил он.

