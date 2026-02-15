x
время публикации: 15 февраля 2026 г., 18:44 | последнее обновление: 15 февраля 2026 г., 18:52
Биатлон. После дисквалификации россиян переданы медали олимпиад 2010 и 2014 годов
AP Photo/Mosa'ab Elshamy

В Италии состоялась церемония передачи биатлонистам медалей олимпиад 2010 и 2014 годов.

Перераспределение медалей связано с дисквалификациями.

Перераспределение медалей в гонке на 15 км с массовым стартовм 2010 года связанос дисквалификацией за допинг россиянина Евгения Устюгова, завоевавшего тогда золото.

Чемпионом стал легендарный француз Мартен Фуркад. Серебряную медаль получил словак Павол Хурайт, бронзовую - австриец Кристоф Шуманн.

В мужской эстафете 4 по 7.5 км 2014 года золотые медали переданы сборной Германии, серебряные - Австрии, бронзовые - Норвегии.

