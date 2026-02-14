В Газе уничтожены террористы, вышедшие из туннеля к востоку от "желтой линии"

Как сообщает пресс-служба ЦАХАЛа, 14 февраля бойцы 98-й дивизии, занимающиеся уничтожением подземной инфраструктуры террористов, заметили группу вооруженных боевиков, которые вышли из туннеля к востоку от "желтой линии" и укрылись в разрушенном здании.

На место была вызвана воздушная поддержка. Израильские ВВС нанесли удар по развалинам и уничтожили двоих террористов. Возможно, число ликвидированных боевиков более высоко.

"Это грубое нарушение соглашения о прекращении огня. ЦАХАЛ будет давать жесткий ответ на попытки действующих в Газе террористических организаций атаковать военнослужащих и мирных израильских граждан", – говорится в заявлении.