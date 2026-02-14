x
Израиль

ЦАХАЛ наносит удары по югу Ливана

Ливан
ЦАХАЛ
время публикации: 14 февраля 2026 г., 23:04 | последнее обновление: 14 февраля 2026 г., 23:09
ЦАХАЛ наносит удары по югу Ливана
AP Photo/Leo Correa

Израильская армия наносит удары по целям террористов на юге Ливана. Телеканал "Аль-Майядин", связанный с группировкой "Хизбалла", сообщает об ударах по высотам Джабур и Рихан, Басалии и нескольким другим населенным пунктам.

По информации Ynet, местный совет Верхней Галилеи сообщил жителям, что атаки продлятся несколько часов, взрывы будут слышны на востоке Галилеи и на севере Голанских высот. Нет изменений в указаниях для населения.

Израиль
