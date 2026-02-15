CBS News: Трамп пообещал Нетаниягу поддержать удары Израиля по Ирану

Президент США Дональд Трамп пообещал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаниягу, что США поддержат израильские удары по объектам ракетной программы Ирана, если переговоры с Тегераном не принесут результата. Об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на два анонимных источника.

Это обещание было дано во время декабрьской встречи Трампа и Нетаниягу, которая состоялась в Мар-а-Лаго.

Два месяца спустя после той встречи CBS News стало известно, что американские военные и разведывательные структуры в США начали обсуждать возможную поддержку новых израильских ударов по Ирану. При этом они сосредоточены не столько на том, какие действия может предпринять Израиль, сколько на помощи, которую могли бы оказать США, включая дозаправку в воздухе самолетов ЦАХАЛа, а также получение разрешений на пролет израильских самолетов через воздушное пространство стран, через которые может пролегать маршрут. При этом в сообщении отмечается, что пока неясно, какие страны дадут разрешение. Иордания, Саудовская Аравия, ОАЭ ранее публично заявили, что не позволят использовать свое воздушное пространство для ударов по Ирану.

Телеканал отмечает, что обсуждения в Пентагоне совпали с демонстрацией силы США на Ближнем Востоке: в прошлый четверг стало известно, что авианосец USS Gerald R. Ford получил приказ о передислокации вместе с авианосной группой. Параллельно администрация Трампа продолжает переговоры с Тегераном по ядерной программе. Вторая встреча запланирована на 17 февраля, она должна состояться в Женеве.

В воскресенье, 15 февраля, Биньямин Нетаниягу повторил, что он скептически относится к возможности достичь соглашения с Тегераном. По его словам, он предупредил президента Трампа, что Иран пытается ввести его в заблуждение.